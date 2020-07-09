Звезда сериала “Убивая Еву” Джоди Комер стала жертвой травли из-за нового бойфренда

09.07.2020, 18:15, Разное

В современной реальности, когда большая часть поступков знаменитостей рассматривается через призму политкорректности, толерантности и прочих величин XXI века, следить нужно не только за тем, что ты говоришь, над кем ты шутишь и какие роли выбираешь, но и с кем ты встречаешься. Последнее на личном опыте прочувствовала исполнительница роли Вилланель в сериале “Убивая Еву” Джоди Комер. Всего за несколько часов против Джоди в соцсетях развернулась целая кампания, призванная “отменить” актрису – то есть всячески критиковать ее, игнорировать ее работы и пытаться заставить продюсеров и режиссеров не давать ей новые роли. Причиной же такой сетевой ненависти стал один-единственный снимок, на котором Джоди сидит рядом с американским игроком в лакросс Джеймсом Берком.

Джоди Комер и Джеймс Берк

По неподтвержденным пока самой актрисой данным и по сообщениям нескольких западных СМИ, между 27-летней Комер и 26-летним Берком совсем недавно разгорелось нежное чувство. Они познакомились в Бостоне, быстро сблизились, и Джеймс, по словам анонимных источников, даже переехал поближе к живущей в Великобритании Джоди – в Ливерпуль. Но общественность развела влюбленных по разные стороны баррикад. И мешают их счастью не современные аналоги Монтекки или Капулетти, а тот простой факт, что Берк – приверженец американской республиканской партии, а значит, скорее всего, поддерживает политику Дональда Трампа.

Решения нынешнего президента США – в особенности те, что касаются пандемии коронавируса – в последнее время подвергаются все большей критике. И потому, узнав, что их кумир и звезда прогрессивного сериала “Убивая Еву” собирается связать свою жизнь с консервативно настроенным молодым человеком, ее поклонники, мягко говоря, расстроились. “В одну минуту она поддерживает права ЛГБТ-сообщества и транслюдей, а в другую – встречается с человеком, который не верит ни во что из этого. Отмените Джоди”, – написал один из пользователей Twitter. “Она разбила мне сердце”, – пожаловался другой.

Джоди и Джеймс

В результате этой промо-кампании Джеймс Берк уже удалил свой аккаунт в Instagram – где он был подписан на президента Трампа – и Spotify (в последнем был создан плейлист под названием “Песни Джоди”). И несмотря на то что молодой человек никогда открыто не говорил о своем отношении к политике, юзеры в сети уже решили записать его в ярые поклонники главы государства. Впрочем, нашлись в этой сетевой армии и те, кто решил помочь Джоди. Сегодня в топе хэштегов Twitter оказались слова IStandWithJodieComer – “Я поддерживаю Джоди Комер”, в которой люди призывают всех ненавистников оставить личную жизнь актрисы в покое. Сама актриса пока никак не комментирует эти новости и закрыла комментарии к своим последним публикациям в Instagram. Как будет развиваться эта история интернет-противостояния и современных Ромео и Джульетты, покажет время.

Джоди Комер