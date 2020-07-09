 

Как Ким Кардашьян выглядела до мировой славы: опубликованы ранее неизвестные снимки телезвезды

09.07.2020, 18:15, Разное

Итак, я храню все. Во время карантина я решила разобрать имеющиеся у меня фотографии и нашла мои старые снимки, сделанные во время примерки. Много хорошей одежды! Помните ли вы какие-то из этих образов? Или, может быть, мой ожог, который я получила в Мексике?

– подписала Ким Кардашьян серию снимков. 

Фотографии были сделаны более десяти лет назад – в середине нулевых или начале десятых. В это время Ким только начинала свой путь к мировой славе, но уже была достаточно известна в США.

В 2004 году она начала карьеру в шоу-бизнесе в качестве стилиста. Ее первой клиенткой была певица Брэнди, а следом актриса Линдси Лохан и светская дива Пэрис Хилтон. Благодаря последней карьера Ким и получила столь стремительное и яркое продолжение. Хилтон везде брала свою на тот момент стилистку и ассистентку и даже пригласила ее как-то сняться в нескольких эпизодах своего шоу с Николь Ричи “Простая жизнь”.

Первый эпизод реалити-шоу семьи Кардашьян-Дженнер Keeping Up With The Kardashians выйдет в эфир только в октябре 2007 года. Потом будут скандальные романы, обложки мужских журналов, и лишь в 2012 году Ким начнет встречаться с Канье Уэстом, который, по слухам, первым делом полностью обновит гардероб возлюбленной, выбросив все немодные, по его мнению, вещи. С тех пор одежда в духе “мой лихой 2007 год” останется у Ким только на фотографиях. Уверены, Кардашьян об этом точно не жалеет.



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