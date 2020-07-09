С ценами на проезд в московском метро поставят эксперимент

09.07.2020, 18:08, Новости дня

Правительство Москвы намерено в рамках эксперимента существенно снизить тарифы вне часа пик на таганско-краснопресненской линии метро, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы проведем эксперимент. Он будет длиться от примерно восьми до 10 месяцев. Могу сказать, что мы выбрали у себя внутри таганско-краснопресненскую линию, одну из самых проблемных, где мы рассматриваем на сегодняшний день два варианта вот этих тарифных решений», – сообщил Ликсутов в эфире канала«Москва 24», передает ТАСС.

По его словам, скидка может составить либо 30%, либо 50%. Чиновник уточнил, что мэр города Сергей Собянин поддержал это предложение.

Ранее Собянин заявлял, что власти вложили в развитие Москвы около 300 млрд рублей за восемь лет.