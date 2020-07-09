 

Греф предложил превратить школьные телевизоры в суперкомпьютеры

09.07.2020, 18:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuГлава Сбербанка Герман Греф высказался за то, чтобы школьные телевизоры были оснащены смарт-системами, позволяющими быстро подключаться к образовательным сервисам в интернете.

«Большая проблема – это отсутствие технических средств. 25% школ не имеют интернета. Огромное количество школьников и школ не имеют необходимого количества компьютеров, планшетов. Мы долго думали, что можно с этим сделать. В принципе, мы выпустили в этом году вот такую штуку, стоит она 3 тыс. рублей», – передает «Интерфакс» его слова.

Он также отметил, что 78% телевизоров в РФ «не смарт».

«Вот эту штуку вставляешь в телевизор, и она превращает телевизор в смарт-телевизор, в суперкомпьютер, потому что он соединяется с нашим облаком», – добавил Греф.

В четверг стало известно, что в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, полноценный учебный год начнется в День знаний 1 сентября.

Напомним, Роспотребнадзор запретил до 2021 года проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / Пушков: Посол Германии в Вашингтоне невольно раскрыла правду о войсках США

02.07 / Региональные депутаты от оппозиции оценили ход голосования по поправкам

15.06 / Москва объявила Чехии ответные меры из-за высылки российских дипломатов

23.06 / Украина вошла в список стран “красной зоны” стран с коронавирусом

15.05 / Эксперт: Facebook за пределами США ведет себя как шериф с американскими индейцами

23.06 / В Киеве за сутки коронавирус выявили у 61 человека

17.05 / Байден обещал при победе на выборах не прощать Трампу преступлений

13.05 / Собянин назвал срок возобновления работы МФЦ

29.05 / Фрегат «Адмирал Григорович» отразил нападение «пиратов» в Индийском океане

19.05 / Трамп сказал, каким препаратом защищается от «ужасной вещи из Китая»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска