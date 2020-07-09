Мнение: О главном дефекте белых мужчин

09.07.2020, 17:55, Разное

Не было печали – черти накачали ©

Оказывается, всё совсем плохо с мужчинами. Особенно с белыми. У всех у них есть один огромный дефект. И он, к сожалению, практически не поддаётся починке. Именно из-за него они могут вести себя вот так…

Агрессивно, напористо, экспансионистски. Взрывая и круша буквально всё на своём пути. Та #история, которая написана белыми мужчинами, более чем наполовину состоит из войн, преступлений и насилия.

А виной всему – генетический дефект.

«Белая кожа – это ненормальность, свойственная недочеловеку. Все фенотипы исторически существуют в семье чёрных народов, а белые люди — генетический дефект черноты. У белых высокая концентрация ферментативных ингибиторов, которые подавляют выработку меланинов. Белые генетически неполноценны, поскольку меланин играет роль в зарождении жизни… Они вообще генетически дефектны, потому что:

– Меланин непосредственно связан с фертильностью и репродуктивной системой.

– Меланин напрямую связан с прочностью костей.

– Меланин напрямую связан с прочностью нервной системы

– Меланин напрямую связан с работой органов чувств, таких как зрение и слух.

– Меланин напрямую связан с прочностью нейросистем влияющих на способности человека, такие как интеллект, память и креативность.

Поэтому чёрные – самые первые и самые сильные люди на планете, а белые являются результатом генетической ошибки… Всё, что они могут – это размножаться», – вот главное открытие второго десятилетия XXI века.

Никого не удивит, что сделано оно в недрах движения Black Lives Matter – одной из его активисток, дочерью суданских беженцев Юсрой Хогали (на фото). Она вообще примечательная личность, эта совсем молодая на вид девушка, одна из основательниц секты секции BLM в Торонто. В другом своём твите чернокожая пантера из Судана просила Аллаха Всемогущего дать ей сил, чтобы не проклинать и не убивать этих белых мужиков.

Сейчас и первое, и второе сообщение удалены из социальных сетей вместе с аккаунтами. Но #интернет помнит всё.

Справедливости ради, оба этих высказывания относились к периоду 2015-2016 гг., когда по Северной Америке прокатывались волны чёрных протестов как эхо драматических событий 2014 г. в Фергюсоне. Сейчас Юсра Хогали, вероятно, более осторожна в публичной риторике, ведь она собирается делать политическую карьеру, получив грант от правительства Канады. Собственно, именно это событие привлекло широкое внимание к персоне одарённой, в результате чего на свет Божий вышли её прошлые грешки.

Нет особых доказательств, что Юсра Хогали сейчас пропагандирует или поддерживает столь радикальные взгляды на белых мужчин. Но сама подобная точка зрения – нет, не умерла. Эхом её можно считать извинения белой семейной пары, Марка и Патрисии Маклоски, осмелившихся у порога своего дома продемонстрировать огнестрельное оружие демонстрации в поддержку BLM, чтобы предотвратить возможные силовые инциденты. Там тоже зазвучали смиренные слова о дефиците меланина и важности посланий BLM для генетически неполноценных белых.

С другой стороны, радикализм отдельных лидеров BLM выпячивается западной и, особенно, российской прессой несколько искусственно. Нет оснований утверждать, что подобную риторику – белая кожа это кожа недочеловека – разделяют все сторонники движения за расовое равноправие. Возможно, многим из них такой обратный расизм даже претит. Но и отмежёвываться от подобных радикалов вождям BLM не с руки, ведь иначе может потеряться массовость. Поэтому о белых мужчинах и женщинах мы наверняка узнаем ещё много интересного.

Как полагаете, насколько далеко зайдут темнокожие активисты в своих рассуждениях на белую тему?