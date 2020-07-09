Военный аналитик рассказал об успешных испытаниях С-400 в Турции

09.07.2020, 17:53, Разное

В Турции с успехом прошли испытания российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом пояснил военный аналитик Алексей Леонков.

Командование Турции обнаружило американские самолеты. Вероятно, в этот момент было принято решение о том, чтобы провести испытания российских систем.

Эксперт объяснил, что во время тренировок ракеты не запускают. Однако это даёт возможность отработать всю программу по выявлению, проведению целей, а также пуск. Автоматика вычисляет попадание ракеты. С-400 используют фазированные антенные решетки, которые функционируют в диапазоне, фиксирующем стелс, в связи с чем способны их обнаруживать. Кроме того, Леонков отметил: период реакции систем говорит о том, что, пока данные истребители будут выполнять свою задачу, ракеты С-400 их догонят. Об этом информирует Инфореактор.

Хотя деталей о турецких испытаниях пока не поступало, тем не менее можно прийти к выводу, что они увенчались успехом, так как Анкара не выдвинула никаких претензий к российскому вооружению, пишет ПолитЭксперт.