 

Военный аналитик рассказал об успешных испытаниях С-400 в Турции

09.07.2020, 17:53, Разное

В Турции с успехом прошли испытания российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом пояснил военный аналитик Алексей Леонков.
Командование Турции обнаружило американские самолеты. Вероятно, в этот момент было принято решение о том, чтобы провести испытания российских систем.

Эксперт объяснил, что во время тренировок ракеты не запускают. Однако это даёт возможность отработать всю программу по выявлению, проведению целей, а также пуск. Автоматика вычисляет попадание ракеты. С-400 используют фазированные антенные решетки, которые функционируют в диапазоне, фиксирующем стелс, в связи с чем способны их обнаруживать. Кроме того, Леонков отметил: период реакции систем говорит о том, что, пока данные истребители будут выполнять свою задачу, ракеты С-400 их догонят. Об этом информирует Инфореактор.

Хотя деталей о турецких испытаниях пока не поступало, тем не менее можно прийти к выводу, что они увенчались успехом, так как Анкара не выдвинула никаких претензий к российскому вооружению, пишет ПолитЭксперт.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 июня 2020 года

09.07 / Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве

15.05 / Наплевал на сестру: сын прибрал к рукам все наследство Ирины Цывиной

08.06 / Мнение: Абрамович и Мунк

08.06 / Мнение: Будет ли суд по «делу Скрипалей»?

31.05 / Ученый перечислил наиболее известные осложнения от коронавируса

26.06 / Учёные: Курильщики чаще страдают от осложнений, связанных с COVID-19

14.03 / Мнение: Письмо: “Активно пикапствовал”

09.05 / «Моя уникальная и неповторимая девочка»: Глюкоза трогательно поздравила дочь с 13-летием

12.05 / Смартфоны Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 окажутся без Ultra-версии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска