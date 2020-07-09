 

Капитана ФСБ приговорили условно за разглашение гостайны

09.07.2020, 17:53, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ Санкт-Петербурге вынесен приговор сотруднице ФСБ за разглашение государственной тайне постороннему, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Капитан УФСБ по Петербургу и области Анна Соловьева в 2015-2016 годах передавала сведения третьему лицу о местоположении неких телефонных абонентов, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Эти данные капитан получала по запросу оперативно-технической службы ФСБ.

Не уточняется, кому и для чего нужна была эта информация, уголовное дело в отношении заказчика расследуется отдельно от дела Соловьевой. При этом подсудимая отказалась признать свою вину.

«Первый Западный окружной военный суд назначил Соловьевой наказание в виде трех лет лишения свободы условно», – уточнили в пресс-службе.

Также капитану запретили на два года занимать должности с допуском к гостайне. В ходе вынесения приговора смягчающими обстоятельствами стали «данные о личности» Соловьевой.

Процесс проходил в закрытом от посторонних режиме из-за секретности материалов. В релизе не уточняется, уволили ли Соловьеву из ФСБ.

Летом прошлого года ФСБ РФ задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя.

Кроме того, 5 июля в Москве задержали сотрудников спецподразделения «Альфа», «Вымпел» и отдела «К» ФСБ России. Еще одним фигурантом дела стал сотрудник УФНС. При этом часть фигурантов уголовного дела скрылись на Северном Кавказе.



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