 

Главный инфекционист США заявил о «начальном этапе» пандемии коронавируса

09.07.2020, 17:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuМир находится только на начальном этапе пандемии коронавируса, сообщил главный американский инфекционист, эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи.

«Мы видим крупные вспышки в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет», – передает «Интерфакс» слова Фаучи в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Врач также отметил, что если страны мира не будут вместе принимать скоординированные меры для сдерживания пандемии, вирус будет распространяться активно еще несколько месяцев.

Кроме того, Фаучи указал, что вспышку коронавируса в США по-прежнему не удалось взять под контроль.

Напомним, лидером по количеству подтвержденных случаев новой инфекции, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, остаются США – выявлено более 2,93 млн случаев. На втором месте Бразилия с 1,6 млн вирус-положительных пациентов, за ней следует Индия с 697 тыс. случаев.



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