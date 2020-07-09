Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 12 млн

09.07.2020, 17:45, Новости дня

Пандемия коронавируса достигла нового уровня: число случаев заражения в мире превысило 12 миллионов, свидетельствует статистика Университета Джонса Хопкинса.

Соединенные Штаты Америки лидируют по количеству подтвержденных случаев: там заразились 3 054 695 человек, что составляет треть от общего числа случаев в мире. В среду в стране был зафиксирован рекордный суточный прирост – более 60 000 новых случаев.

Не менее пяти штатов – Калифорния, Техас, Теннесси, Западная Вирджиния и Юта – в среду сообщили о рекордном количестве случаев, в то время как несколько штатов достигли максимальных недельных показателей. Медицинские работники в Аризоне, Калифорнии, Флориде и Техасе также предупреждают, что отделения интенсивной терапии в их штатах достигли или почти достигли пределов вместимости.

Тем временем второй по величине австралийского города Мельбурна со среды закрылся на шестинедельный карантин из-за всплеска новых случаев заболевания COVID-19. Жителям разрешено выходить из дома только на работу, в школу, на прием к врачу или в магазин за едой.

В Токио в четверг было зарегистрировано 224 новых случая заражения COVID-19, что стало новым суточным рекордом для японской столицы.

Бразильские журналисты решили подать в суд на президента Жаира Болсонару за снятие маски в их присутствии после объявления о том, что у него диагностирован коронавирус.

Бразилия, где зафиксировано 1,7 миллиона случаев и около 68 000 смертей, по обоим показателям занимает второе место после США.

Новое исследование, опубликованное в среду в научном журнале Nature, показало, что пожилые люди, мужчины, расовые и этнические меньшинства, а также лица с такими заболеваниями, как ожирение, диабет и астма, с большей вероятностью умирают от COVID-19.

Исследование провела группа британских ученых, которые отслеживали более 17 миллионов пациентов в течение трех месяцев. Они обнаружили, что из более 10 000 человек, умерших от COVID-19 или вызванных им осложнений, риск смерти для пациентов старше 80 лет как минимум в 20 раз выше, чем для людей старшей 50, и в сотни раз выше, чем для пациентов моложе 40 лет.

Около 11 процентов от общего числа участников исследования составили пациенты, идентифицирующие себя как небелые. Исследователи выяснили что эти пациенты, в особенности чернокожие и люди южноазиатского происхождения, более подвержены риску смерти от коронавируса, чем белые.