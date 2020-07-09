 

Известный бизнесмен предложил равномерно расселить россиян по стране

09.07.2020, 17:37, Разное

Предприниматель предложил дальше развивать программу “Дальневосточный гектар” и установить разные налоговые условия для регионов. Страну можно разделить по привлекательности территории, считает он.

Например, если человек захочет поселиться в Подмосковье, то должен будет платить за участок, а где-нибудь на Волге землю нужно давать бесплатно, пояснил Малофеев. Что касается Дальнего Востока, то там власти могли бы доплачивать человеку за строительство дома и освоение участка, полагает предприниматель.

Таким образом население страны можно расселить равномерно, считает он. В регионах будут созданы дополнительные условия, и граждане перестанут стремиться в Москву, сказал бизнесмен в интервью URA.ru.

По опросам 60-70% населения хотят жить в своем доме, но система загоняет нас в многоэтажки. В России лишь треть семей живет в индивид. домах. Для сравнения: США 72%, Германия 82%, Финляндия 89%. Так почему власть не дает земельные участки и не поощряет строит-во индивид. домов?

— Lilia Spasskova (@Lilia65772263) February 17, 2020

По разным оценкам, население Москвы составляет 12-15 миллионов – фактически это десятая часть страны. Эксперты рейтингового агентства Moody’s прогнозируют ускорение оттока граждан из регионов в столицу. Аналитики связывают это с пандемией коронавируса.

По их мнению, из-за карантинных мер ситуация с экономикой в регионах продолжит ухудшаться: уменьшится поступление налогов, замедлится деловая активность. Наибольший урон понесут регионы со слаборазвитой инфраструктурой и низкими доходами населения.

Самая сложная ситуация будет в Поволжье, прогнозируют в агентстве. Из-за этого люди еще больше будут стремиться в Москву и Санкт-Петербург в поисках лучшей доли.



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