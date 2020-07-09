 

Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 км/час

09.07.2020, 17:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuЖительницу итальянской провинции Анкона оштрафовали за превышение скорости. Камера якобы зафиксировала, как Ford Focus ехал со скоростью 703 км/час, сообщил портал Autoappassionati.

Женщине выписали штраф в размере 850 евро, передает РИА «Новости».

Отмечается, что такой показатель скорости мог быть всего лишь возможным сбоем техники.

Глава местного автодорожного комитета Джованни Строголо посоветовал «нарушительнице» не соглашаться на отмену штрафа, а требовать компенсации через суд, уточняет издание.

В январе прошлого года россиянина выгнали из Эстонии за езду на Infiniti со скоростью 104 км/час.



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