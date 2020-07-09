Ученые могут переписать геологическую историю Земли

09.07.2020, 17:30, Разное

Ученые после нового исследования могут переписать геологическую историю Земли. Специалисты обнаружили, что первые континенты планеты сформировались далеко не путем субдукции и тектоники плит, как было принято считать ранее.

В рамках научной работы эксперты с помощью применения нового метода стабильных изотопов проанализировали образцы горных пород, добытых на территории Южной Африки и Центральной Сибири. Используя данный способ исследователи Университета Кертина совместно с коллегами из Университета Монтепеллер (Франция), Института геохимии и петрологии (Швейцария) попытались узнать, какие процессы могли стать причиной формирования мантийных и континентальных плит.

Согласно результатам изучения изотопов железа и цинка, состав данных пород отличается от того, который формируется во время субдукции. По мнению экспертов, при очень низком или высоком соотношении исследуемых изотопов можно было бы говорить, что континенты были сформированы три миллиарда лет назад в процессе тектоники и субдукции плит, однако соотношение веществ оказалось таким, как в не субдукционных породах.