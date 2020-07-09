Соратник Зеленского озвучил ультиматум России на фоне водной блокады Крыма

09.07.2020, 17:23, Разное

До того, как Россия не станет вести переговоры о статусе Крыма, вопрос о возобновлении подачи воды закрыт, заявил депутат. По его словам, это принципиальная позиция украинских властей.

Он допустил, что переговоры будут идти несколько лет. Если Россия не пойдет на этот шаг, то полуостров никогда не получит воду из Днепра, сказал Яременко в эфире канала ATR.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Киев ввел водную блокаду полуострова и перекрыл Северо-Крымский канал. Украинские власти считают, что запасов пресной воды в регионе осталось до середины лета.

Тем не менее, обрушившиеся недавно на Крым сильные дожди помогли улучшить ситуацию с водоснабжением полуострова. Власти региона отмечают, что ливни позволили восполнить объемы, необходимые для снабжения Крыма в течение месяца.

По словам члена Совета Федерации Сергея Цекова, в наиболее сложной ситуации находится Симферополь, расположенный в центре полуострова. В других районах Крыма есть собственные источники воды, в том числе артезианские скважины.

Но даже в столице региона ситуация постепенно нормализуется. Облегчить кризис водоснабжения помог новый водопровод. Он позволит подавать в Симферополь ежедневно 45 тысяч кубометров воды, при необходимости объем могут увеличить до 55 тысяч.

Цеков призвал украинцев не радоваться проблеме водоснабжения полуострова. В беседе с порталом “ПолитНавигатор” сенатор отметил, что ситуация улучшается с каждым годом.