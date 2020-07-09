С 1 августа россиян ожидает повышение пенсий, новые выплаты и льготы

09.07.2020, 17:17, Разное

Россиян ожидает повышение пенсий, новые выплаты и льготы. Данные методы поддержки начнут действовать с 1 августа текущего года.

В следующем месяце планируется проведение индексации пенсий неработающих пенсионеров, которые являются участниками программы софинансирования. Сюда относятся и те граждане, которые получают накопительные пенсионные выплаты. Новые льготы будут касаться пенсионеров старше 75 лет.

Кроме того, с 1 августа будет выполнен автоматический перерасчет пенсий работающих людей за счёт набранных в 2019 году пенсионных баллов. При этом для повышения пенсионных выплат можно воспользоваться максимум тремя баллами. На данный момент один балл равен 93 рублям. Это говорит о том, что надбавка будет составлять около 300 рублей.

Самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели пенсионного возраста получат разовую выплату, которую можно сопоставить с одним МРОТ – 12 130 рублей, пишет ПолитЭксперт.

Родители, чьи дети не достигли шестнадцатилетнего возраста, и дальше будут получать пособие в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, ожидать льгот могут и беременные супруги военных по призыву. Выплаты для них составят 28,5 тысяч рублей. Об этом информирует Народные Новости.