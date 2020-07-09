 

Фургал не признал вину в организации убийств

09.07.2020, 17:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuГлава Хабаровского края Сергей Фургал при задержании не признал вину в организации убийств, сообщил источник в правоохранительных органах.

«При задержании он сказал, что не понимает причин и с чем это связано. Вину не признал», – сказал ТАСС источник.

Ранее Фургала доставили в Москву, он находится в Следственном комитете на допросе. 

В четверг Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. По данным СК, он задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко назвала его «очень честным человеком». По ее словам, о том, «какой он губернатор – судить жителям края».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в покушении на убийство и убийства ряда предпринимателей, не принято, Кремль сообщит, если это произойдет.



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