Комитет Рады поддержал проект постановления о назначении местных выборов

09.07.2020, 17:15, Новости дня

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства рекомендовал парламенту принять проект постановления №3809 “О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)”. Такое решение было принято на заседании комитета 9 июля. Трансляция велась на сайте комитета.

Проект постановления был внесен на рассмотрение парламента 8 июля.

В соответствии с документом выборы депутатов районных областных, городских, сельских и поселковых советов, а также городских, сельских и поселковых голов состоятся 25 октября 2020 года.

При этом выборы в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые находятся под оперативным контролем РФ, не проводятся. В проекте говорится, что они будут назначены после вывода всех незаконных вооруженных формирований и оккупационных войск, а также восстановления контроля над линией государственной границы.

Также авторы документа предлагают не проводить выборы в Донецкий и Луганский облсоветы “в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов”.

Местные выборы в Украине в соответствии с Конституцией должны пройти 25 октября. Решение об их проведении Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

По данным Центральной избирательной комиссии, на проведение выборов необходимо 2,252 млрд грн, тогда как в бюджете на избирательный процесс запланировано 1 млрд грн. ЦИК призвал правительство и парламент предусмотреть дополнительное финансирование в размере 1,252 млрд грн.