 

Коронавирус становится более опасным, но не сильно – украинский академик

09.07.2020, 17:15, Новости дня

Надежды на то, что коронавирус с течением времени станет менее агрессивным, не оправдались. Такое мнение в эфире телеканала “1+1” высказал академик Национальной академии наук Украины, директор Института биохимии имени Палладина Сергей Комисаренко.

“Мы надеялись, что вирус станет менее контагиозным, менее патогенным и менее опасным. Но, к сожалению, это не так. Наоборот, вирус становится более опасным, но не очень”, – отметил он.

При этом, по словам Комисаренко, вирус в Украине менее агрессивный, чем, например, в Соединенных Штатах.

“В Украине нет геномного центра, и мы не проверяли мутации и штамм коронавируса, который есть сейчас в Украине, но он выглядит менее патогенным по сравнению с другими странами. Например, в США в восемь раз больше населения, чем в Украине, но там заболело в 60 раз больше людей, а умерло в 100 раз больше”, – подчеркнул ученый.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 12 млн, из них более 6,58 млн вылечились, а более 549 тыс. умерли.

В последние недели распространение инфекции ускорилось: ежедневно фиксируется около 200 тыс. новых случаев заражения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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