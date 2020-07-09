Москва осудила ЕС за молчание по поводу блокировки телеканалов RT

09.07.2020, 17:08, Новости дня

Молчание Брюсселя дает властям в Вильнюсе, Риге и Таллине свободу действий в отношении блокировки телеканалов, входящих в группу RT, сообщила в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы считаем, что именно недопустимое молчание Брюсселя по всем многочисленным эпизодам дискриминации отечественных СМИ в странах Прибалтики развязало руководству этих стран руки до такой степени, что теперь они не утруждают себя поиском сколь бы то ни было правдоподобных объяснений своих мер в отношении российского медиахолдинга», – передает ТАСС слова Захаровой.

Она также отметила, что такие антидемократические шаги «дискредитируют Ригу, Вильнюс и Таллин в глазах международного сообщества», идут вразрез с обязательствами этих столиц в области обеспечения свободы СМИ и свободного доступа к информации.

«Мы прямо говорим об этом нашим прибалтийским партнерам, но видимо они просто не хотят нас слышать. Мы надеемся, что профильные международные структуры, мировое сообщество отреагируют на нарушения»», – добавила она.

Ранее Захарова назвала запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии возмутительным и неправомочным шагом.

Напомним, Латвия запретила трансляцию семи входящих в семью RT российских каналов, так как они якобы «находятся во владении и единоличном ведении Дмитрия Киселева».

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что решение Латвии о запрете вещания семи каналов Russia Today является смешным, доказывающим неосведомленность властей Латвии. Он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к RT.