Китай предупредил о новом неизвестном вирусе рядом с Россией
09.07.2020, 17:08, Новости дня
В Казахстане распространяется «неизвестная инфекция», уровень смертности от которой выше, чем от коронавируса, об этом заявило посольство Китая в Нур-Султане.
Дипмиссия предупредила китайских граждан о новой опасности, этот неизвестный вирус изучают специалисты казахстанского минздрава, передает ТАСС.
«Ведется работа по сопоставлению возбудителя этой болезни с новым коронавирусом. Уровень смертности гораздо выше, чем при заражении новым коронавирусом. <…> Посольство предупреждает граждан КНР о необходимости сохранять повышенную бдительность, чтобы минимизировать риски заражения», – заявили в посольстве.
Дипмиссия со ссылкой на данные казахстанской стороны сообщила, что в Атырауской, Актюбинской областях и в городе Шымкенте с июня фиксируется заметный рост больных пневмонией. При этом пневмония не вызвана новым коронавирусом, число инфицированных приблизилось к 500.
«С начала года от этой пневмонии умерли 1772 человека, только в июне – 628. Среди жертв есть китайские граждане. Характеристики данного вируса еще не до конца установлены», – заявили в посольстве.
Посольство попросило граждан КНР в Казахстане не доверять слухам об эпидемиологической ситуации и доверять только официальным источникам.
«Следует как можно реже выходить из дома, избегать больших скоплений людей, обеспечивать индивидуальную защиту. В случае возникновения подозрительных симптомов необходимо незамедлительно обратиться в медицинские учреждения», – подчеркнули в дипмиссии.
Ранее власти Казахстана сообщали о резком росте случаев пневмонии наряду с распространением коронавируса. Глав минздрава республики Алексей Цой уточнил, что за первое полугодие число пациентов с пневмонией составило около 98,5 тыс. человек, что на 55,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
У значительной части инфицированных отрицательный анализ на коронавирус. Общее число больных коронавирусом в Казахстане составляет чуть более 53 тыс. человек.
По словам главного санитарного врача Казахстана Айжан Асмагамбетовой, проводятся исследования, чтобы установить причину роста случаев пневмонии и найти возбудителя.
Напомним, в Казахстане на фоне осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусом с 5 июля ввели двухнедельный карантин, ограничительные меры могут быть продлены еще на две недели либо ужесточены.
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