В РФ заявили о подготовке Киевом военного сценария по Донбассу

09.07.2020, 17:08, Новости дня

Украинские власти готовят военный сценарий решения вопроса по Донбассу, об этом свидетельствуют недавние высказывания правительства страны, сообщил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он отметил увеличение попыток украинских официальных лиц нагнетать военную истерию. Так, сейчас вновь эксплуатируется заезженный миф о «внешней угрозе», особенно на фоне кампании подготовки к запланированным на осень местным выборам, передает РИА «Новости».

«2 июля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что украинские военные «все больше внимания и времени уделяют подготовке войск к наступательным действиям в урбанизированной местности». С такими же ремарками выступил 5 июля и главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. Это свидетельствует, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса», – сообщил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Накануне полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Украина отказалась от договоренностей в сфере обмена удерживаемых лиц. По его словам, это существенно затормозит процесс обмена и освобождения.

При этом офис президента Украины заявил, что Киев якобы готов к скорейшему обмену пленными с ДНР и ЛНР.

При этом представители республик Донбасса на переговорах контактной группы по урегулированию на востоке Украины согласовали две статьи об особом статусе региона. Эти статьи определяют особый порядок действия законов о статусе Донбасса, гарантии недопущения уголовного преследования и привлечения к ответственности и наказания участников событий в Донбассе.

Депутат Госдумы Константин Затулин cказал газете ВЗГЛЯД, что Киев впервые с 2014 года пошел на прямую договоренность с ДНР и ЛНР.