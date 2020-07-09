CNN – журналисты подают в суд на Болсонару — он снял маску, объявляя о своём диагнозе

09.07.2020, 16:58, Новости дня

Президент Бразилии Жаир Болсонару признался, что у него положительный анализ на коронавирус, однако во время этого заявления он снял маску. И теперь присутствовавшие журналисты угрожают подать на него в суд за это. Как передаёт CNN, бразильский президент считает, что молодёжь находится не в зоне риска, и он принимает меры для того, чтобы вернуть жизнь в стране в привычное русло.

СМИ всего мира говорят о заявлении президента Бразилии, что у него коронавирус. Но он совершенно не собирается останавливаться и намерен вернуть жизнь в стране в прежнее русло. Корреспондент CNN Билл Вейр находится в Сан-Паулу. Расскажите нам последние новости оттуда.

БИЛЛ ВЕЙР, корреспондент CNN: Города вроде Сан-Паулу продолжают сегодня открываться, а президент Бразилии продолжает лечиться от коронавируса с помощью гидроксихлорохина и других витаминов. Такой протокол лечения он сам использует, чтобы прорекламировать его. Он также утверждает, что молодые люди вне зоны риска. Он хочет, чтобы экономика продолжала работать.

Тем временем Ассоциация журналистов Бразилии угрожает подать на президента в суд за то, что он снял маску, когда объявлял о своём диагнозе. Они обвиняют его в преступном поведении. Их конфликт длится с тех пор, как правительство перестало сообщать о заражениях коронавирусом и смертях от него. Они обратились в Верховный суд. Также сейчас проходит следствие по обвинениям в коррупции, которые связывают с президентом. И поговаривают об импичменте.

Так что коронавирус у президента и решение лечить его таким образом — это лишь капля в политическом море, которое вызывает гнев у людей. Но тем временем цифры по смертности сегодня уже четырёхзначные, вчера это было 1200 человек. Число заболеваний приближается к 1,7 миллиона. И нет никаких признаков того, что кривая становится ровнее.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 08 июля 2020 года.