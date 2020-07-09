 

Путин поручил обобщить опыт регионов по борьбе с коронавирусом

09.07.2020, 16:53, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВажно обобщать наработки российских регионов по борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции, сообщил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

«Нужно обобщить опыт субъектов Федерации по улучшению деятельности школ, поликлиник, больниц, социальных учреждений, в том числе все наработки в рамках борьбы с пандемией», – приводит слова президента ТАСС.

Напомним, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) регулярно проводит мониторинг региональных практик по борьбе с коронавирусом и выявляет лучшие из них.



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