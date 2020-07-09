Путин поручил обобщить опыт регионов по борьбе с коронавирусом
09.07.2020, 16:53, Новости дня
Важно обобщать наработки российских регионов по борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции, сообщил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
«Нужно обобщить опыт субъектов Федерации по улучшению деятельности школ, поликлиник, больниц, социальных учреждений, в том числе все наработки в рамках борьбы с пандемией», – приводит слова президента ТАСС.
Напомним, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) регулярно проводит мониторинг региональных практик по борьбе с коронавирусом и выявляет лучшие из них.
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