Путин поручил обобщить опыт регионов по борьбе с коронавирусом

09.07.2020, 16:53, Новости дня

Важно обобщать наработки российских регионов по борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции, сообщил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

«Нужно обобщить опыт субъектов Федерации по улучшению деятельности школ, поликлиник, больниц, социальных учреждений, в том числе все наработки в рамках борьбы с пандемией», – приводит слова президента ТАСС.

Напомним, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) регулярно проводит мониторинг региональных практик по борьбе с коронавирусом и выявляет лучшие из них.