Бывший следователь объяснила долгие сроки расследования заказных убийств

09.07.2020, 16:48, Новости дня

«Преступления против личности вообще расследуются достаточно долго, это нормальная практика – особенно, когда дело касается высокопоставленных лиц. В таких случаях очень непросто разобраться», – сказала газете ВЗГЛЯД ветеран следственных органов Людмила Маталина, комментируя задержание хабаровского губернатора Фургала по подозрению в организации серии убийств.

Бывший руководитель одного из отделов Главного следственного управления СК Людмила Маталина отказалась давать оценку конкретно «делу Фургала», но отметила, что расследование заказных убийств порой длится очень долго.

«Не секрет, что привлечение к ответственности организаторов какого-либо преступления – вообще работа очень сложная и кропотливая­. Сперва устанавливаются исполнители, с ними ведутся следственные действия – допросы, собирается доказательная база. И только после этого, причем далеко не сразу и не всегда, появляется возможность выйти на заказчиков», – сказала бывший сотрудник Главного следственного управления СК РФ Людмила Маталина.

«У большинства преступников сохраняются остатки совести, несмотря на все то, что они совершили. В компании себе подобных таким людям море по колено. Им кажется, что им все позволено, все сойдет с рук. А когда их задерживают и сажают в камеру на длительный срок, когда они начинают давать показания поодиночке, когда осознают, что не получается откупиться, не получается выйти на свободу по-быстрому, тогда они начинают задумываться и идти на контакт со следствием», – поделилась эксперт.

«В моей практике один убийца согласился выдать заказчика преступления лишь ввиду угрозы высшей меры наказания, – тогда еще смертная казнь не была отменена в России. Дело было в итоге раскрыто, но на это потребовалось изрядное количество времени», – отметила собеседница.

«Большая часть преступлений рано или поздно раскрываются. Истина тем или иным образом выходит наружу. Пусть и не сразу. Поэтому такие тяжкие нарушения закона, как заказное убийство, на мой взгляд, вовсе не должны иметь срока давности», – подытожила Маталина.

Как сообщила в четверг представитель Следственного комитета Светлана Петренко, против главы Хабаровского края Сергея Фургала открыто уголовное дело, его подозревают в организации убийства предпринимателей и покушения на убийство.

Губернатор был задержан в рамках расследования деятельности ОПГ, причастной к тяжким преступлениям против бизнесменов в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Сам Фургал вину не признал, заявив, что «не понимает с чем это связано». Он доставлен в Москву. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение об отставке Фургала пока не принято.