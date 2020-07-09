Мишустин предостерег от «цифровой зависимости» России

09.07.2020, 16:48, Новости дня

Для РФ непозволительно быть в числе ведомых стран в сфере цифровой трансформации, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии в Иннополисе.

«Очевидно, что следование за лидерами цифровизации приводит страны к новой цифровой зависимости. РФ не может себе позволить занять место среди ведомых стран, а значит, у нас нет выбора, мы должны идти вперед и быть лидерами», – передает слова премьера ТАСС.

Глава правительства добавил, что российская юрисдикция должна стать самой привлекательной для IT-компаний.

Кроме того, Мишустин рассказал о планах правительства увеличить прием в вузы на специальности в цифровой сфере.

«Для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров в сфере информационных технологий предлагается поэтапно почти в 2,5 раза увеличивать контрольное цифры приема в ВУЗы на IT-специальности с 50 тысяч в этом году до 120 тысяч в 2024 году», – сказал премьер.

В ходе осмотра выставки IT-проектов Мишустин поднял вопрос об оцифровке данных о земельных участках.

«Я хотел бы, чтобы мы вообще комплексно поговорили о подходе Росреестра с точки зрения [проекта] «Цифровая Земля», оцифровки, потому что все изменилось», – сказа премьер.

На выставке в Иннополисе полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров рассказал Мишустину о комплексной системе дистанционного мониторинга региона, которая позволит контролировать состояние лесного фонда, сельхозземель, обращения с отходами, недропользования. Кроме того, система обеспечит мониторинг и упорядочивание баз данных объектов недвижимости в целях обеспечения собираемости налогов. Систему предложено включить в программу «Цифровая Земля».

Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов рассказал премьеру о планах Иннополиса создать дизайн-центр микроэлектроники.

Глава цифрового министерства Татарстана Айрат Хайруллин рассказал Мишустину о единой централизованной бухгалтерии, созданной в Татарстане. Она по словам Хайруллина, позволила проводить Минфину и казначейству безвыездные проверки всех государственных и муниципальных учреждений, в том числе больниц, школ, ведомств.

«Вот так вам нужно сделать», – обратился Мишустин к главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву.

Хайруллин рассказал существующей в больнице республики системе, которая сократила расшифровку снимков Компьютерной томографии больных легочными вирусами с 30 до 5 минут.

Министр добавил, что точность и чувствительность данной системы составляет 98%. В республике намерены получить регистрационного удостоверения медицинского изделия в Росздравнадзоре, однако такие удостоверения отсутствуют. Именно поэтому, по словам Хайруллина, необходимо сделать Татарстан опорным регионом в части апробации цифровых решений в плане здравоохранения.

Министр рассказал Мишустину также о системе электронного документооборота. «В Татарстане нет чиновника, который мог бы сказать: «Я не получал документ, я его не видел или я его потерял». Система фиксирует все наши транзакции, связанные с принятием правительственных решений», – сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 10 июня 2020 года совещания по вопросу развития информационно-коммуникационных технологий и связи.

Правительству поручено проработать вопросы, касающиеся увеличения закупок отечественного программного обеспечения и доли его использования органами госвласти и организациями с государственным участием в 2020 и 2021 годах в целях поддержки спроса на отечественную продукцию и услуги отрасли информационно-коммуникационных технологий.