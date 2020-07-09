Запасы пшеницы в регионах РФ оказались на минимуме за последние годы

09.07.2020, 16:48, Новости дня

Запасы пшеницы в регионах РФ по состоянию на 1 июня находились на минимальном уровне за последние шесть-восемь лет, следует из мониторинга аналитического центра АО «Русагротранс».

Запасы пшеницы на 1 июня в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях (без учета малых форм хозяйствования) составили 6 млн 965 тыс. тонн, что на 20,8% ниже уровня 2019 года, передает «Интерфакс».

«Из-за того, что экспорт в июне уменьшился в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом, до 0,6 млн тонн, отставание в запасах зерна от уровня прошлых лет на 1 июля может сократиться», – отметил руководитель центра Игорь Павенский.

Он также уточнил, что отставание от прошлого года увеличилось за счет роста внутреннего потребления и субсидированного вывоза пшеницы.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз посчитал предложение о создании в РФ стабилизационного фонда зерна целесообразным, это позволит обеспечить мукомольные предприятия продовольственным зерном по доступным ценам.