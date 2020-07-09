На Украине завели дело о госизмене за импорт электроэнергии из России

09.07.2020, 16:30, Новости дня

Генеральная прокуратура Украины на основании решения Печерского районного суда Киева завела уголовное дело о госизмене в отношении нескольких чиновников.

Фигурантами дела стали народный депутат, глава комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Верховной рады Андрей Герус, экс-министр энергетики Алексей Оржель, а также член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Коваленко.

Их подозревают в предварительном сговоре в принятии решений об отмене ограничений на импорт электроэнергии из России, который «нанес ущерб экономической безопасности Украины», передает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».

В январе нацполиция Украины возбудила дело в отношении членов национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отказавшихся запретить импорт российского электричества в страну. Об этом сообщил лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко, по заявлению которого и было возбуждено дело.

В октябре прошлого года Украина вернулась к импорту электроэнергии из России, который был приостановлен в 2015 году.

Позже экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко рассказал, что решение об импорте электроэнергии из РФ на Украину будет отменено.

Напомним, 25 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из РФ по двусторонним договорам.

В июне украинское правительство внесло в Верховную раду законопроект, согласно которому до 31 декабря 2021 года будет запрещен импорт электроэнергии из Белоруссии и России.