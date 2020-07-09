Путин призвал развивать нормы Конституции в российских регионах

09.07.2020, 16:30, Новости дня

Нормы обновленной Конституции РФ должны получить развитие в каждом регионе страны, сообщил российский лидер Владимир Путин.

«Важно, чтобы нормы Основного закона получили развитие в каждом субъекте Федерации, в каждом городе, в каждом населенном пункте», – цитирует Путина ТАСС.

Глава государства отметил, что все основные пункты государственной политики строятся вокруг жителей страны.

«Все планы направлены на создание возможностей сбережения здоровья, для честного труда, для образования, для воспитания детей», – подчеркнул Путин

Он добавил, что «основные, фундаментальные принципы политики нашли отражение в обновленном тексте Конституции России».

«Хочу подчеркнуть: все, что мы делаем, все основные пункты государственной политики строятся, много раз об этом говорил, мы с вами понимаем, вокруг чего мы должны работать, ради чего – ради человека. И направлены все эти планы на создание возможностей для сбережения, здоровья, для честного труда, для образования, воспитания детей», – приводит слова Путина РИА «Новости».

По его мнению, на данном этапе главное – «наращивать усилия, улучшать деловую среду». Президент отметил, что для принятия верных решений нужно понимать, с какими сложностями и ограничениями на местах сталкиваются компании, бизнесмены и самозанятые.

Ранее Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой заявил, что голосование по поправкам к Конституции было организовано на высоком уровне и «по-современному качественно».

Напомним, за поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.