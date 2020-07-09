 

Лукашенко высказался о свободе слова в Белоруссии

09.07.2020, 16:23, Разное

“Вы почувствовали, что такое свобода слова: сказал не то,
обзовут еще похлеще. Каждый из вас получил порцию негатива, тот, кто даже не за
Лукашенко слово сказал, а за государство”, – остро высказался президент. Также
он добавил, что в любой стране свобода слова ограничена законом, поэтому в
Белоруссии будет наведен порядок.

Напомним, что 9 августа в республике Белоруссия состоятся
президентские выборы. Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой президентский срок, заявил, что в
стране хотят устроить революцию, как на Украине.

Он активно жаловался на
интервенцию в предвыборную кампанию со стороны иностранных “кукловодов”. Со
слов президента, российские телеграм-каналы
распространяют “жуткие фейки” для дискредитации белорусской власти.

В оппозиционной партии “Белорусский народный фронт”
заявляют, что Лукашенко использовал административный ресурс при сборе подписей
в поддержку собственного выдвижения, а также в силовом давлении на экс-главу
Белгазпромбанка Виктора Бабарико и блогера Сергея Тихановского.

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Публикация от Александр Лукашенко (@lukoshenko_aleksandr) 20 Апр 2020 в 3:18 PDT

У экс-главы
Парка высоких технологий Валерия Цепкало Центризбирком забраковал подписи. С
конца мая в республике идут массовые протесты против Александра Лукашенко, которые
призывают действующего президента покинуть свой пост.



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