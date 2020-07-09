Лукашенко высказался о свободе слова в Белоруссии

09.07.2020, 16:23, Разное

“Вы почувствовали, что такое свобода слова: сказал не то,

обзовут еще похлеще. Каждый из вас получил порцию негатива, тот, кто даже не за

Лукашенко слово сказал, а за государство”, – остро высказался президент. Также

он добавил, что в любой стране свобода слова ограничена законом, поэтому в

Белоруссии будет наведен порядок.

Напомним, что 9 августа в республике Белоруссия состоятся

президентские выборы. Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой президентский срок, заявил, что в

стране хотят устроить революцию, как на Украине.

Он активно жаловался на

интервенцию в предвыборную кампанию со стороны иностранных “кукловодов”. Со

слов президента, российские телеграм-каналы

распространяют “жуткие фейки” для дискредитации белорусской власти.

В оппозиционной партии “Белорусский народный фронт”

заявляют, что Лукашенко использовал административный ресурс при сборе подписей

в поддержку собственного выдвижения, а также в силовом давлении на экс-главу

Белгазпромбанка Виктора Бабарико и блогера Сергея Тихановского.

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Публикация от Александр Лукашенко (@lukoshenko_aleksandr) 20 Апр 2020 в 3:18 PDT

У экс-главы

Парка высоких технологий Валерия Цепкало Центризбирком забраковал подписи. С

конца мая в республике идут массовые протесты против Александра Лукашенко, которые

призывают действующего президента покинуть свой пост.