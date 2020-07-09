 

Захарова ответила на слухи о «схемах размена» Уилана на Бута и Ярошенко

09.07.2020, 16:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuРоссия и США не проводят переговоры об обмене осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на россиян в американских тюрьмах, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Хотела бы еще раз подчеркнуть: слухи на тему якобы ведущихся обсуждений с американской стороной неких вероятных схем размена, даже употребляется такое слово, Уилана на наших граждан не соответствуют действительности», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Адвокат Уилана допустил его обмен на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. Однако замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что Уилан не фигурирует в схемах обменов заключенными между Москвой и Вашингтоном. В самих Соединенных Штатах также оценили шансы обмена Уилана на россиян.

При этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтверждала, что вопрос возвращения в Россию осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута находится в стадии обсуждения.



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