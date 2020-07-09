 

Союз журналистов РФ отреагировал на включение Бабченко в список экстремистов

09.07.2020, 16:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuДеятельность Аркадия Бабченко закономерно послужила причиной включения его в список экстремистов, сообщил глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев.

«Честно говоря, даже журналистом трудно назвать этого человека после всего, что было, и после всех его заявлений, и особенно после того, как он прикидывался мертвым на благо спецслужбы Украины. Наверное, это закономерный результат всей его деятельности», – сказал глава СЖР РИА «Новости».

Напомним, Бабченко, покинувший Россию в 2017 году, включен в список террористов и экстремистов Федеральной службы по финансовому мониторингу.

В конце мая 2018 года на Украине произошла инсценировка убийства Аркадия Бабченко – его почти сутки считали мертвым, после чего журналист появился на брифинге СБУ.

После избрания президентом Украины Владимира Зеленского Бабченко покинул страну.

Журналист направился в Израиль, назвав свой отъезд «временной эвакуацией». Он также рассказал, когда вернется на Украину. В Израиле Бабченко начал выпрашивать деньги у своих подписчиков.



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