Президент Грузии осудила баскетболиста за переход в российский клуб

09.07.2020, 16:16, Новости дня

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с гневным заявлением в адрес капитана сборной страны по баскетболу Торнике Шенгелия, который перешел из «Басконии» в ЦСКА. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Зурабишвили назвала это «неприемлемым» и «вызывающим сожаление».

Еще более жесткие комментарии оставляют пользователи социальных сетей в адрес 28-летнего форварда. «Торнике Шенгелия променял любовь народа на деньги и титулы», «Не вызывайте его в сборную, он перешел красную черту!», «Капитан сборной Грузии перешел в стан врага», – пишут они.

Сам баскетболист призвал не сомневаться в его патриотизме и любви к родине.

ЦСКА тратит на зарплаты баскетболистов более 1,3 млрд рублей в год. Шенгелия стал недавно чемпионом Испании, а с ЦСКА как с более сильной командой он хочет выиграть Евролигу. Контракт заключен на три года без раскрытия финансовых показателей.