PayPal объявила о прекращении внутренних переводов в России

09.07.2020, 16:08, Новости дня

Международная платежная система PayPal сообщила о прекращении переводов между пользователями внутри РФ с 31 июля, сообщили в пресс-службе компании.

«Мы вносим изменения в юридические соглашения, регулирующие отношения пользователя с PayPal. Мы будем поддерживать только международные платежи: Вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей PayPal. Вы не сможете отправлять пользователям PayPal в РФ или получать платежи от пользователей PayPal в России», – передает ТАСС сообщение компании.

Кроме того, компания удалила комиссии за платежи внутри страны из таблицы комиссий.

При этом офис в Москве будет сохранен.

Платежная система PayPal создана в 1998 году, а компания PayPal Inc. со штаб-квартирой в США – в 2000-м. Работает в более чем 200 странах (хотя не во всех предоставляется полный набор услуг), имеет более 200 млн зарегистрированных пользователей, работает с 25 национальными валютами.

Как сообщал в комментарии газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Игорь Ашманов, PayPal была основана Питером Тилем, кадровым разведчиком. По его словам, в руководстве практически всех крупных компаний США есть человек от спецслужб или оборонки, ведь эти компании считаются стратегическим оружием.