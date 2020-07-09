 

Китай отменил все международные турниры до конца года

09.07.2020, 16:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuКитай отказался от проведения любых международных турниров на своей территории до конца 2020 года, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Главное управление спорта Китая.

Исключением являются тестовые соревнования к зимним Олимпийским играм в Пекине. Олимпиада запланирована на 4-20 февраля 2022 года, передает ТАСС.

Напомним, в марте Международный олимпийский комитет объявил о переносе Олимпийских игр на 2021 год, они начнутся 23 июля. То же коснулось Паралимпийских игр.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявлял, что страна полна решимости принять Олимпийские игры в следующем году в полном объеме, продемонстрировав тем самым победу над вспышкой коронавируса. 

Между тем, против проведения летних Олимпийских игр в 2021 году в японской столице высказались больше половины жителей Токио.



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