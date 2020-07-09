“Мы их дожмем”. Зеленский пообещал ипотеку под 10% годовых

09.07.2020, 16:06, Новости дня

Коммерческие и государственные банки должны выдавать ипотечные кредиты под 10% годовых. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса в Волынской области 9 июля.

Он, в частности, заявил, что “нельзя 25% тратить на ипотеку”.

“Любая молодая семья решит: если я здесь не могу купить [жилье], тогда я поеду в Польшу, но там получу нормальную зарплату. […] Если у нас будет зарплата даже на €200 меньше, чем в Польше, но у нас будут условия, когда человек сможет взять себе квартиру под максимум 10%…” – отметил Зеленский.

По его данным, некоторые коммерческие банки начали выдавать ипотеку под 8,8–9%, “но пока еще не массово”. В свою очередь, государственные банки снизили ставку по ипотеке с 25% до 14%.

“Но это очень много. Мы с ними спорим, все нормально, мы их дожмем – 10% будет, я уверен. Немного нужно подождать”, – сказал Зеленский.

Зустріч Володимира Зеленського з представниками бізнесу Волинської області. Зустріч Володимира Зеленського з представниками бізнесу Волинської області. Posted by Офіс Президента України on Neljapäev, 9. juuli 2020

Снижение ставок по ипотечным кредитам до 10% Зеленский анонсировал в мае этого года. Портал “Минфин”, специализирующийся на экономических новостях, писал, что на начало 2020 года ипотечные кредиты в Украине выдавали под 18–25%.

1 июля государственный “ПриватБанк” сообщил, что начал выдавать ипотеку на 20 лет под 10%. Однако издание “Бабель” писало, что ставка 9,99% действует только в первый год, в оставшиеся 19 лет – 14,9%.