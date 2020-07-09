“Грубо смонтированный фальсификат”. “Европейская солидарность” прокомментировала “беседу” Порошенко с Путиным

09.07.2020, 16:06, Новости дня

Обнародованный внефракционным народным депутатом Андреем Деркачем разговор якобы экс-президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина является фейком. Об этом пресс-служба партии “Европейская солидарность” сообщила 9 июля в комментарии “Украинской правде”.

“Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с [экс-вице-президентом США Джо] Байденом”, – заявили в политсиле.

Пресс-конференция Деркача является частью “спецоперации московской агентуры по навязыванию российской идеологемы о якобы гражданском конфликте в Украине и ответственности за него украинской власти”, а также по “отбеливанию Путина”, утверждают в партии, лидером которой является Порошенко.

“Это месть Кремля за то, что Порошенко как президент и верховный главнокомандующий не позволил Путину реализовать в Украине ни одной стратегической цели”, – говорится в комментарии.

9 июля Деркач заявил, что получил от “журналистов-расследователей” запись переговоров Порошенко с Путиным, датированных 30 апреля 2015 года. Голоса, похожие на голоса этих политиков, обсуждают ситуацию в Украине и обмениваются шутками. Порошенко якобы завершает разговор словами “Жму руку”, а Путин предположительно отвечает: “Обнимаю, до свидания”.

19 мая Деркач обнародовал записи разговоров якобы экс-президента Порошенко с Байденом, из которых якобы следовало, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач также заявил, что в 2016 году госсекретарь США Джон Керри “вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело Burisma и в итоге вышел на [отца и сына] Байденов”.

22 июня Деркач обнародовал новую партию записей, где те же фигуранты обсуждали вопрос национализации “ПриватБанка”, а также назначение генеральным прокурором Украины Юрия Луценко, а премьер-министром – Владимира Гройсмана.

9 июля в очередной порции прослушки речь шла о якобы проведенной без согласия США “украинской диверсии” против российских объектов в Крыму.