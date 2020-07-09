Брат принцев Уильяма и Гарри решился на опасный эксперимент ради доброго дела

09.07.2020, 16:04, Разное

Внучатый племянник королевы Великобритании Елизаветы II, внук принцессы Маргарет, троюродный брат принцев Уильяма и Гарри и вместе с тем 26-й претендент на британский престол – 21-летний Артур Чатто – объявил о своем участии в благотворительной инициативе. Ее цель – собрать 150 тысяч фунтов стерлингов на нужды двух организаций – британского Красного Креста, который помогает в борьбе с COVID-19, и Just One Ocean, занимающейся защитой океанов. Задача Артура для этого непростая: ему предстоит вместе с другими спортсменами проплыть на весельной лодке 3200 км вокруг Великобритании. Видеороликами их путешествия Артур делится на странице в Instagram.

Наконец после нескольких месяцев самоизоляции мы начали наше путешествие вокруг Великобритании. Мы отплыли от Тауэрского моста в 02.00 воскресенья. Мы невероятно гордимся возможностью поддерживать британский Красный Крест в его борьбе с COVID-19 и организацию Just One Ocean. Мы ценим любое ваше пожертвование, которые вы можете сделать в пользу этих организаций, – подписал ролик Артур.

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Публикация от Arthur Chatto (@artchatto)7 Июл 2020 в 6:43 PDT

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Публикация от Arthur Chatto (@artchatto)8 Июл 2020 в 2:24 PDT

Подготовка к заплыву длилась шесть месяцев. Вместе с Артуром в инициативе принимают участие его друзья – Чарльз Бромхед, Гарри Лиджли и Оливер Доув-Лейн, с которыми он вместе учится в Эдинбургском университете. На данный момент молодым людям удалось собрать уже 11 тысяч фунтов стерлингов.

Артур Чатто с друзьями и членами команды Артур любит экстремальные увлечения И это тоже онАртур Чатто – не единственный представитель британской королевской семьи, который серьезно увлекается греблей. Успехами в этом деле может похвастать и 28-летний Джордж Спенсер-Черчилль, племянник принцессы Дианы, родственник Уинстона Черчилля, маркиз Блэндфорд и будущий пэр Англии, ну и время от времени – манекенщик Dolce & Gabbana. В 2018 году Джордж принял участие в самой сложной и тяжелой трансатлантической регате в мире – Talisker Whisky Atlantic Challenge. Начиная с 12 декабря ему и его команде, в которую вошли кузены Тоби и Каспер Торп и брат его жены Джастин Эвелен, предстояло проплыть на 7-метровой весельной лодке почти 5 000 километров от острова Гомера, Канары, до острова Антигуа в Карибском море.

Джордж Спенсер-Черчилль