Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по делу об организации убийст

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09.07.2020, 16:00, Разное

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу о создании преступной группы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следствие считает, что Фургал является организатором убийства ряда предпринимателей: ему инкриминируют совершение преступлений сразу по нескольким статьям. В СК уточнили, что что речь идет событиях 2004-2005 годов, которые происходили в Хабаровском крае и Амурской области. По данным источника ТАСС, Фургал подозревается как минимум в двух убийствах и одном покушении.

Ранее силовики задержали еще четырех активных участников организованной группы. Они уже арестованы. СК также планирует добиваться ареста Фургала. Сейчас, как утверждает ТАСС и РИА Новости, губернатора доставляют в Москву.

Губернатором Хабаровского края Фургал, бывший до этого депутатом Госдумы от партии ЛДПР, стал в сентябре 2018 года. Тогда на выборах он обошел кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта. В 2004-2005 годах, когда, по версии следствия, преступная группа преследовала бизнесменов, Фургал занимался предпринимательством: у него были& компании, торговавшие лесоматериалами и металлоломом. В региональном отделении ЛДПР заявили, что пока что не планируют исключать Фургала из партии.

Источник: Новая газета



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