 

СК возбудил дело о массовых убийствах в Сталинградской области в период ВОВ

09.07.2020, 15:53, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuСледственным комитетом по Волгоградской области по результатам изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид).

Как говорится в сообщении на сайте СК, из архивных источников следствием получена информация о том, что на территории Волгограда и области имеется как минимум 15 мест с захоронениями около 1 тыс.800 мирных жителей Сталинграда, казненных с особой жестокостью фашистами во время Великой Отечественной войны.

«В период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года в ходе оккупации Сталинградской области СССР немецкие захватчики зверски расправлялись с советскими гражданами, в том числе пожилыми людьми, детьми и женщинами, которых они морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей. Имеются документальные свидетельства об убийстве мирных жителей в Дзержинском районе города Сталинграда, селах Аксай, Водино, Жутово I, Жутово II, Каменка, Перегрузное, Шелестово, хуторах Грызунов, Нижне-Яблочный, Тормосино (ныне – хутор Тормосин), станицах Верхне-Курмоярская, Нижне-Чирская. Так, в станице Нижне-Чирской фашисты учинили зверскую расправу над воспитанниками детского дома, расстреляв около 50 детей в возрасте от 4-х до 15 лет. Также имеются исторические данные о том, что сотрудники немецкой комендатуры в оккупированных районах Сталинграда на постоянной основе осуществляли грабежи гражданского населения, а затем подвергали истязаниям и  избавлялись от ограбленных ими людей», – сообщили в СК.

Следователями и криминалистами СК РФ для идентификации личностей погибших будет назначен целый комплекс экспертиз: судебно-медицинских, медико-криминалистических – для установления причины смерти, а также для определения пола, возраста погибших; портретных – для воссоздания прижизненного облика погибших, генотипоскопических экспертиз.

В настоящее время идут подготовительные работы для проведения раскопок в 15 местах с захоронениями. К раскопкам в рамках следственных действий будут привлечены силы военных, МЧС, а также поисковые отряды. В рамках расследования будет задействован арсенал новейшей криминалистической техники. Проводятся следственные действия, направленные на установление конкретных лиц, причастных к истреблению мирных жителей.

Напомним, 3 июля глава СК Александр Бастрыкин рассказал, что ведомство ведет уголовные дела по ранее не расследованным преступлениям времен Великой Отечественной войны, включая массовые убийства.



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