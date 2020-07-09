 

Харламов устроил вечеринку по случаю развода с Асмус

09.07.2020, 15:53, Разное

Гарик Харламов устроил шумную вечеринку в караоке-клубе по случаю завершения съемок очередного проекта. Резидент Comedy Club пошутил, что, пользуясь случаем, «отметит» предстоящий развод с Кристиной Асмус.
Харламов старается не падать духом после расставания с супругой. Так, совсем недавно шоумен организовал праздничную вечеринку в ночном клубе на Новом Арбате. Стоит отметить, что комик хорошо знает хозяина данного заведения.

«Когда позвонил и попросил закрыть залы под частное мероприятие, пошутил, мол, заодно развод отмечу», -поделились сотрудники клуба.

Очевидцы поведали, что на мероприятии было очень много алкоголя. Компания отдыхала до четырёх утра. Невзирая на то, что в клубе находились эффектные девушки, Харламов покинул его один. Вероятно, он всё ещё переживает из-за расставания с супругой, поэтому на данный момент не хочет вступать в новые отношения, информирует Слово и Дело.

В конце июня звёздная пара пояснила о своём расставании. Экс-супруги попросили поклонников и журналистов отнестись к этой ситуации с пониманием, не вмешиваясь в их жизнь, не придумывая вероятные причины разрыва. Актриса также заявила, что в скором будущем никаких комментариев на эту тему не последует.



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