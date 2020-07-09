В РПЦ объяснили, почему Христа нельзя изображать чернокожим

09.07.2020, 15:48, Новости дня

Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, так как он не был афроамериканцем, сообщил глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

Калинин указал, что «Христос же не был по факту афроамериканцем», потом изображения его как темнокожего мужчины – это «изображение какого-то другого лица», передает РИА «Новости».

«Видимо, в угоду политической конъюнктуре пытаются показать таким образом свою какую-то гипертрофированную, необоснованную, совершенно неуместную по отношению к афроамериканцам позицию», – добавил он.

Можно изображать кого и как угодно, подчеркнул представитель РПЦ, «но Христом это назвать будет невозможно».

«В РФ такого не будет. Потому что мы придерживаемся все-таки строго канонов Церкви. А они уже давно их не придерживаются. Поэтому естественно, что они могут в любом виде кого угодно пытаться изобразить, но это не будет соответствовать правде», – Калинин.

Ранее на алтаре Сент-Олбанского собора в графстве Хартфордшир в Британии появилась вариация картины «Тайная вечеря» с чернокожим Иисусом Христом.

Настоятель собора согласился разместить картину после призыва со стороны Англиканской церкви пересмотреть изображение Христа как белого человека.

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Публикация от Новости | Короновирус World (@corona_virus_ru) 2 Июл 2020 в 10:27 PDT

До этого руководитель нью-йоркского отделения движения Black Lives Matter Хоук Ньюсом пообещал «сжечь США» и заявил, что Иисус Христос был «самым известным черным радикальным революционером», которого убили, как и других «черных активистов».

Все это произошло на фоне беспорядков в американских городах, которые вспыхнули в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

В РПЦ заявляли, что движение Black Lives Matter в США, Великобритании и некоторых других странах все больше приобретает антихристианский и антицивилизационный характер.