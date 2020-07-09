 

В Пермском крае высадили 16,8 млн хвойных деревьев

09.07.2020, 15:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ Пермском крае в ходе реализации национального проекта «Экология» в 2020 году высадили 16,8 млн сеянцев хвойных пород на площади 4,4 тыс. гектаров, информирует региональное правительство.

План по посадке леса выполнен на 98%, оставшийся объем работ – более 100 га – проведут в осенний период, говорится на сайте краевого правительства.

«В Пермском крае создание лесных культур происходит силами региональных лесхозов и арендаторами лесными участков. В течение месяца наши лесничества проводили техническую приемку площадей и оценили качество работ как удовлетворительное. Наибольший объем выполнили арендаторы лесных участков на территории Лысьвенского, Чайковского, Очерского, Закамского, Кизеловского, Кунгурского лесничеств», – отметила и.о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Марина Трунина.

Кроме того, для обеспечения нормативной приживаемости проведено дополнение лесных культур на площади 1,6 тыс. га. В лесных питомниках края осуществлен посев более 1,2 тонн семян на площади 15,3 га, в том числе 20 кг улучшенных семян высеяно на площади 0,25 га.

Всего в этом году запланировано провести лесовосстановительные работы на площади 46,6 тыс. гектаров леса. В летне-осенний период предстоит выполнить естественное лесовосстановление на площади 41,8 тыс. га.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / ФБК скрыл поступление 9,3 млн рублей

20.06 / В Днепре арестовали подозреваемого в убийстве полицейского

23.06 / В Великобритании назвали пользу статьи Путина о Второй мировой войне

14.05 / Спрогнозировано серьезное падение продаж легковых и коммерческих авто в России

10.06 / Админпротоколы за нарушение карантина в Хмельницком составлены в отношении Зеленского, Ляшко, Ермака – МВД

27.06 / Times – на улицах американских городов полиции стало меньше, а стрельбы — больше

03.07 / В пещере «Таврида» зафиксирована температурная аномалия

26.06 / Песков оценил реакцию Японии на российскую геологоразведку около Курил

22.06 / Почта РФ объяснила, почему жительнице Петербурга выдали пенсию мелочью

24.06 / Трамп высоко оценил строительство стены на границе с Мексикой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска