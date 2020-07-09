Сообщение о смерти мэра Сеула опровергли

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09.07.2020, 15:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПолиция Южной Кореи опровергла сообщения об обнаружении тела мэра Сеула Пака Вон Суна, пишет газета «Хангук Кенчже».

«Сообщения о том, что полиция Сеула обнаружила тело, – ошибочные», – приводит газета сообщение полиции, передает РИА «Новости».

Ранее китайский телеканал CGTN со ссылкой на источники заявил, что мэр южнокорейской столицы Пак Вон Сун якобы обнаружен мертвым.

Полицейские начали поиск Пак Вон Суна после того, как о его пропаже сообщила дочь. По ее словам, мужчина «покинул дом четыре или пять часов назад, оставив записку, похожую на завещание».

Пак Вон Сун занимает пост мэра Сеула с 2011 года. В качестве главы столичной администрации Пак Вон Сун принимал меры по благоустройству города, препятствовал забастовкам таксистов и водителей автобусов.



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