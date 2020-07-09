В Южной Корее началась сборка первого прототипа перспективного истребителя KF-X

09.07.2020, 15:30, Разное

В Южной Корее стартовала сборка первого прототипа истребителя, получившего название KF-X. Собранный частично фюзеляж самолета был продемонстрирован на одном из снимков пресс-службой компании KAI, занимающейся разработкой воздушного судна с 2016 года.

Представители компании рассказали, что сборка KF-X завершится до 2021 года, выкатку нового экземпляра планируется осуществить в апреле следующего года, а поднять в небо – в 2022 году. Истребитель создается для поступления в арсенал ВВС Южной Кореи и Военно-воздушных сил Индонезии. В составе вооружения истребителя окажутся ракеты малой дальности Diehl 1R1S-T, ракеты MBDA Meteor и американские ракеты АIМ-9Х и AIM-120. В самолете изначально будет отсутствовать встроенная оптико-электронная прицельная система, однако он может быть носителем отдельных прицельных и навигационных контейнеров.



KF-X разрабатывается в одноместном и двухместном вариантах. Истребитель представляет собой практически полную, но уменьшенную копию F-22 по компоновке воздухосборников. Боевая машина сможет похвастаться максимальной скоростью 1,8 Маха, двумя двигателями General Electric F414 и применением стеллс-технологии. Высота летательного аппарата будет составлять 4,7 метра, длина – 16,9 метра, размах крыла – до 11,2 метров. Самолет должен превзойти такие машины как Rafale и Typhoon и стать альтернативой устаревшим F-4 Phantom II и F-5 Freedom Fighter. Проект KF-X планируют завершить до 2026 года.