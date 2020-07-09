Путин анонсировал совещание по нацпроектам
09.07.2020, 15:16, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время намерен обсудить с правительством ход выполнения национальных проектов.
«Что касается нацпроектов, то мы в ближайшее время с коллегами из правительства будем это обсуждать», – сообщил президент в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, передает ТАСС.
В четверг Путин в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой поблагодарил ее за организацию работы голосования по поправкам к Конституции России. Он отметил высокий уровень качества проведения голосования, обеспечение демократических процедур.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет