Путин анонсировал совещание по нацпроектам

09.07.2020, 15:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время намерен обсудить с правительством ход выполнения национальных проектов.

«Что касается нацпроектов, то мы в ближайшее время с коллегами из правительства будем это обсуждать», – сообщил президент в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, передает ТАСС.

В четверг Путин в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой поблагодарил ее за организацию работы голосования по поправкам к Конституции России. Он отметил высокий уровень качества проведения голосования, обеспечение демократических процедур.