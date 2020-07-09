Путин анонсировал совещание по нацпроектам

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09.07.2020, 15:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время намерен обсудить с правительством ход выполнения национальных проектов.

«Что касается нацпроектов, то мы в ближайшее время с коллегами из правительства будем это обсуждать», – сообщил президент в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, передает ТАСС.

В четверг Путин в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой поблагодарил ее за организацию работы голосования по поправкам к Конституции России. Он отметил высокий уровень качества проведения голосования, обеспечение демократических процедур.



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