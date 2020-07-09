Собянин заявил о преодолении основных проблем с коронавирусом в Москве

09.07.2020, 15:16, Новости дня

Москве удалось преодолеть основные проблемы, которые касаются вспышки коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Конечно, огромным испытанием для нас была пандемия, которая, на самом деле, еще продолжается, но основные проблемы, (…) я надеюсь, мы преодолели», – цитирует РИА «Новости» Собянина.

Ранее Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве. На фоне улучшения ситуации с коронавирусом в столице возобновляют работы театры, кино, детские развлекательные центры и образовательные учреждения. Также с 13 июля отменяется обязательное ношение защитных масок на улицах.

В четверг сообщалось, что в Москве выявили минимальное с апреля число заразившихся коронавирусом за сутки.

Напомним, с 23 июня в российской столице открылись рестораны, кафе, фитнес-клубы, бассейны и ФОКи. Были отменены ограничения на работу библиотек и детских садов, в обычный режим работы вернулись учреждения соцзащиты населения.