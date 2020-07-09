В Белграде после протестов отказались от введения комендантского часа

09.07.2020, 15:16, Новости дня

Национальный кризисный штаб Сербии решил не вводить в Белграде комендантский час с пятницы по понедельник, сообщила премьер-министр республики Ана Брнабич.

«Первая мера для Белграда – запрет на массовые собранию людей больше 10 человек на открытом пространстве и в закрытых помещениях. Вторая мера – ограничения численности людей в закрытых помещениях. Третья мера – ограничение рабочего времени в закрытых помещениях», – передает ее слова ТАСС.

Премьер подчеркнула, что о комендантском часе речи не идет.

Напомним, что в Белграде ввели комендантский час из-за критической ситуации по эпидемии новой коронавирусной инфекции. На фоне этого в Сербии начались массовые протесты.

В среду вечером в ряде городов Сербии прошли антиправительственные выступления, в ходе которых хулиганы нападали на офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), а также атаковали журналистов.

На предыдущих протестах со вторника на среду пострадали 43 полицейских и около двух десятков граждан. Одного из сотрудников МВД сбила машина.

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