В Белграде после протестов отказались от введения комендантского часа
09.07.2020, 15:16, Новости дня
Национальный кризисный штаб Сербии решил не вводить в Белграде комендантский час с пятницы по понедельник, сообщила премьер-министр республики Ана Брнабич.
«Первая мера для Белграда – запрет на массовые собранию людей больше 10 человек на открытом пространстве и в закрытых помещениях. Вторая мера – ограничения численности людей в закрытых помещениях. Третья мера – ограничение рабочего времени в закрытых помещениях», – передает ее слова ТАСС.
Премьер подчеркнула, что о комендантском часе речи не идет.
Напомним, что в Белграде ввели комендантский час из-за критической ситуации по эпидемии новой коронавирусной инфекции. На фоне этого в Сербии начались массовые протесты.
В среду вечером в ряде городов Сербии прошли антиправительственные выступления, в ходе которых хулиганы нападали на офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), а также атаковали журналистов.
На предыдущих протестах со вторника на среду пострадали 43 полицейских и около двух десятков граждан. Одного из сотрудников МВД сбила машина.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как сербы устроили коронавирусный майдан.
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