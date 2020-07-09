Названа дата открытия Исаакиевского собора

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09.07.2020, 15:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ Санкт-Петербурге с 19 июля для посетителей откроется государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», а его колоннаду обещают открыть с 16 июля, сообщили в пресс-службе музея-памятника.

«19 июля Исаакиевский собор откроется для посетителей, 23 июля – Спас на Крови», – цитирует РИА «Новости» пресс-службу собора.

Также с 12 июля откроется часовня-музей, с 16 июля – колоннада Исаакиевского собора.

В настоящее время Исаакиевский собор проводит мероприятия по возобновлению работы музейных объектов для приема посетителей. 

Исаакиевский собор приостановил работу в обычном режиме 28 марта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве. На фоне улучшения ситуации с коронавирусом в столице возобновляют работы театры, кино, детские развлекательные центры и образовательные учреждения. Также с 13 июля отменяется обязательное ношение защитных масок на улицах. 



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