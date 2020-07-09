Эксперт назвал усилия Памфиловой главной причиной идеальной организации голосования

09.07.2020, 15:08, Новости дня

«Высочайший уровень голосования по поправкам к Конституции был достигнут благодаря работе избиркомов и лично главы ЦИК Эллы Памфиловой, а также доступу наблюдателей», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. Так он отреагировал на заявление президента Владимира Путина о том, что с практической точки зрения процесс голосования был организован идеально.

«То, что президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу ЦИК и лично сказал об этом председателю Центризбиркома Элле Памфиловой – не случайно. Многое зависело лично от ее установок и от степени контроля, который она осуществляла», – считает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Политолог назвал проходившее с 25 июня по 1 июля голосование уникальным. «Голосование шло неделю. Сами понимаете, какое напряжение было у работников избирательных комиссий. Во-вторых, оно частично шло в онлайн-режиме, что тоже принесло много пользы, но требовало от Центризбиркома дополнительных усилий и определенного напряжения. Всякое новое – это всегда неожиданно», – отметил эксперт.

Особой заслугой работников избиркомов Журавлев назвал практически безупречную работу. «Ошибок фактически не было. Это доказывает высочайший уровень организации голосования. Во-первых, такой результат стал возможен благодаря высокому уровню организации самой вертикали избирательных комиссий и широкой поддержке со стороны общественных организаций. Вторая составляющая успеха заключалась в постоянном взаимодействии избиркомов с наблюдателями, включая Общественную палату. На этом голосовании любой человек мог стать наблюдателем с правом контроля за происходящим», – подчеркнул Журавлев.

В четверг президент РФ Владимир Путин высоко оценил подготовку и проведение голосования по поправкам к конституции. По его словам, эта работа «была организована по-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в конституцию». «В высшей степени демократически все было организовано и, насколько я понимаю, с минимальным количеством нарушений», – сказал глава государства на встрече в режиме видеоконференции с Эллой Памфиловой.

Путин констатировал высокий уровень обеспечения демократических процедур во время голосования по поправкам к конституции, а также назвал идеальным обеспечение безопасности во время пандемии коронавируса при проведении голосования. «Результаты работы – я сейчас говорю не про политические результаты, а просто технические, эпидемиологические – говорят о том, что с этой точки зрения, с точки зрения обеспечения безопасности все было сделано просто идеально», – сообщил глава государства.