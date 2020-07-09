Опубликованы данные об имуществе Фургала

09.07.2020, 15:08, Новости дня

У хабаровского губернатора Сергея Фургала в собственности находятся три земельных участка общей площадью 4,5 тыс. квадратных метров.

Также в декларации Фургала за 2018 год значатся два дома, две квартиры, две машины, две моторные лодки, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Губернатор не публиковал сведения о доходах за прошлый год, поскольку сроки предоставления этих данных были сдвинуты в связи с ограничительными мерами по борьбе с коронавирусом.

Доход Фургала в 2018 году составил 5,46 млн рублей, это на 810 тыс. больше, чем в 2017 году, когда он был депутатом Госдумы.

Отмечается, что жена Фургала в прошлом году заработала 735 тыс. рублей, на нее записаны жилой дом в 66 «квадратов» и две квартиры в 47,7 «квадратов» и 52 квадратных метра. Также у нее есть автомобиль Toyota Land Cruiser.

Напомним, Фургала доставили в Москву, он находится в Следственном комитете на допросе.

В четверг Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. По данным СК, он задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в покушении на убийство и убийства ряда предпринимателей, не принято, Кремль сообщит, если это произойдет.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Фургала из ЛДПР не исключат никогда.

Фургал при задержании не признал вину в организации убийств.