Мэр Сеула пропал без вести. Он оставил дочери голосовое сообщение, “похожее на завещание”

09.07.2020, 15:05, Новости дня

Полиция ведет поиски мэра Сеула (Южная Корея) Пак Вонсуна, объявленного пропавшим без вести. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Об исчезновении чиновника в полицию заявила его дочь. По ее словам, он ушел из дома сегодня утром, оставив голосовое сообщение, которое “звучит, как завещание”. В настоящее время его телефон выключен.

В мэрии заявили, что Пак Вонсун сегодня не пришел на работу, все сегодняшние встречи с его участием, в том числе с представителем администрации президента, были отменены, пишет Associated Press.

К поискам мэра в районе Сонбук, где последний раз был зафиксирован сигнал его смартфона, привлечены около 150 сотрудников полиции, кинологи и беспилотники.

64-летний Пак Вонсун – известный юрист, общественный активист. Должность мэра южнокорейской столицы он занимает с 2011 года.